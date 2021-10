Dopo quella di Roma, il 13 ottobre tocca al derby torinese del trotto

Impossibile cancellare in fretta la strepitosa domenica romana che ha incoronato il trotto torinese con la vittoria nel Derby di Charmant De Zack, allevato da Valter e Vittorio Ferrero e allenato da Marco Smorgon che è tornato a vincere la corsa delle corse per i 3 anni a distanza di 30 anni dalla prima volta. Vero, la proprietà è cambiata da poco, a Capannelle, lo interpretava Antonio Di Nardo, ma molto del merito è della nostra scuola e per questo mercoledì 13 ottobre, quando il trotto tornerà in pista a Vinovo, sarà una giornata di festa.

Otto le corse in programma (la prima alle 14.20), con il centrale di giornata affidato ai 2 anni: è il Premio Arizona, un miglio che richiama ben 13 puledri al via. Altra corsa interessante sarà il Premio Phoenix, anche questo sulla distanza dei 1600 metri: qui si presentano Usual Kronos, allievo di Cristian Rizzo affidato ad Andrea Guzzinati (reduce da due importanti successi consecutivi a Milano) e Volo Rivarco Op con Antonio Velotti.

Spazio anche per i Gentlemen con il Premio Milagro mentre l'appuntamento dedicato alla raccolta fondi 'Vinovo Trotta con UGI', il cui ricavato andrà al reparto di Oncoematologia dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, è il Premio Easymetal, corsa per anziani sponsorizzata dall'azienda del gentleman Graziano Reggiani.

Ingresso come sempre libero con obbligo del Green pass per tutti.