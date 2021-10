Carmagnola, oggi prima riunione della giunta Gaveglio bis

A otto giorni da una larga vittoria, che ha riconfermato il centrodestra alla guida della città, Ivana Gaveglio riunisce oggi, martedì 12 ottobre, la sua seconda Giunta di governo a Carmagnola.

Tra conferme e novità

Alessandro Cammarata (vice sindaco), Roberto Gerbino, Massimiliano Pampaloni, Domenico La Mura e Simona Bertero saranno i nuovi assessori. Come prevedibile, visto il risultato delle urne, a farla da padrona sono gli esponenti di Fratelli D’Italia, con due new entry e la nomina di Cammarata (il consigliere più votato il 3-4 ottobre, con oltre 800 preferenze) a vice sindaco.

Filiberto Alberto Presidente del Consiglio

Definita la composizione del Consiglio comunale: con Fratelli d’Italia che conterà su cinque esponenti (Margherita Toschino, Alberto Albani, Domenico Tuninetti, Lorenzo Stella e Cristina Abbà), la Lega 3 (Angela Mallamaci, Giuseppe Quattrocchio e Marco Degl’Innocenti) e 1 di Forza Italia (Diego Quaterni). Per l’opposizione: Angelo Elia (candidato sindaco non eletto), Roberto Frappampina (candidato sindaco non eletto), 2 esponenti per la lista Angelo Elia Sindaco (Teresio Bosco e Ileana Garza) e altrettanti per il Pd (Sabrina Quaranta e Federico Tosco).

Secondo le indicazioni delle ultime ore, alla lista civica dovrebbe andare la presidenza del Consiglio comunale, verrà proposto il nome del capolista Filiberto Alberto.

Le parole del sindaco Gaveglio

Il sindaco di Carmagnola Ivana Gaveglio ha presentato così la nuova squadra: “Iniziamo oggi il percorso amministrativo con la nuova giunta, che riconferma la presenza degli assessori Cammarata e Pampaloni che hanno lavorato proficuamente già nel precedente mandato. Accanto ad essi si inseriscono in giunta i nuovi assessori Gerbino, La Mura e Bertero che saranno portatori di nuove energie e nuove idee. Sono tanti i progetti già avviati da portare avanti, in continuità con quanto svolto nei cinque anni precedenti. Parallelamente inizieremo a lavorare con dedizione su nuove iniziative. Saremo una giunta a disposizione dei cittadini che vorranno confrontarsi e lavoreremo per uno sviluppo equilibrato e rispettoso della città”.