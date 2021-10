"Leggo per legittima difesa", i tassisti torinesi citano Woody Allen per 'lanciare la volata' al Salone del Libro

In principio era stata una Farfalla disegnata sulla carrozzeria, per omaggiare Gigi Meroni, la funambolica ala destra del Toro troppo presto volata in cielo. Poi è toccato a Gian Maria Volontè, grande attore degli anni Sessanta e Settanta, che aveva trascorso a Torino la sua gioventù. Ed altre iniziative sono state portate avanti successivamente. Da oggi, mercoledì 13 ottobre, nell'imminenza dell'avvio del Salone del Libro, i tassisti torinesi con l'evento Art in Taxi citano il grande Woody Allen per 'tirare la volata' alla grande kermesse che prende il via tra 24 ore.

Lecteur de Rue sarà un nuovo format che caratterizzerà eventi di lettura o incontri con scrittori per le vie della città. In questo evento i taxi recheranno uno stencil sulla carrozzeria con la scritta 'Leggo per legittima difesa', citazione resa celebre dal genio di Woody Allen.