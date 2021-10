La parità di genere viaggia anche sui nuovi mezzi digitali: arriva la Toolbox Hackathon

Il 14 ottobre al Toolbox di Torino non si celebra solo la gender digital equality ma una nuova prospettiva di approccio all’inclusione. A curare l’evento è hackher, progetto multidisciplinare che avvicina il genere femminile al mondo STEM e afferisce a Bridge The Gaps, realtà non profit che si impegna ad abbattere il divario che incrementa le discriminazioni sociali, mirando a rendere la tecnologia alla portata di tutti. A sostenere l’evento è Bakeca.it, piattaforma di riferimento nel settore degli annunci gratuiti che mette a disposizione un buono Amazon del valore di 1.000€ al team ritenuto vincente nell’Hackathon da una giuria di role models del settore IT.

Le ragazze partecipanti, sotto la supervisione di coach esperti, avranno la possibilità di mettersi alla prova ideando e sperimentando il learning by doing, acquisendo competenze tecniche con cui potranno ideare e realizzare la loro mission.

L’appuntamento non ha solo lo scopo di avvicinare l’universo femminile all’impatto sfidante dell’ambito tecnologico ma anche infondere fiducia sul fatto che non ne sia precluso a nessuno l’ingresso e crescita professionale.

A conferma di ciò si terrà un panel nel pomeriggio in cui autorevoli donne che ricoprono un significativo ruolo nell’ambito IT offriranno la propria testimonianza su quanto il Nostro Paese debba assegnare alle nuove leve femminili più fiducia e opportunità affinchè siano nelle condizioni di realizzare grandi passi sulle orme delle ospiti presenti. Che sono: PAOLA SCARPA, Client Solution, Data & Insights Director, Google Italy, ILARIA TIEZZI, CEO BrandOn Group, MARA TANELLI, Full Professor of Automatic Control Member of the Steering Committee of “POP: Equal Opportunities at Politecnico di Milano”, FLAVIA WEISGHIZZI CMO FINIX Technology Solutions e Marketing manager SheTech, ANNA MARIA SICCARDI Co-founder Rete del Dono Member of Club degli Investitori, FLORIANA FERRARA Corporate Social Responsibility Country Manager & Master Inventor IBM Italia, GIULIA PASTORELLA Zoom – EU Government Relations Director.