Lo Russo al mercato di corso Spezia: "Riapriremo l'anagrafe"

Mancano poco più di tre giorni e Lo Russo, come Damilano, continua a battere la città: prima del mercato, un giro sul 13 da Porta Susa alla Gran Madre . E gli ambulanti hanno segnalato al candidato sindaco più di un problema, a partire dal pavimento dissestato di corso Spezia dove più di una persona è inciampata in una lastra rialzata, ai tombini per le utenze elettriche nel sottosuolo che non si sollevano. Da qui l'appello al candidato sindaco di sistemarlo.

Anagrafe di corso Spezia chiusa

Un problema quest'ultimo, come ha spiegato il neo presidente della Circoscrizione Massimiliano Miano, "che potremo risolvere quando si insedierà il nuovo assessore al Commercio". Il disagio principale però della zona è la chiusura dell'Anagrafe di corso Spezia, che nella 8 si somma allo stop di quella in corso Moncalieri 18. Una soluzione parziale al problema potrebbe essere aprire la prima un paio di giorni a settimana, destinando agli uffici vicino agli ospedali una parte dei dipendenti impiegati nei sei sportelli dei servizi civili di corso Corsica. E Lo Russo, come già fatto durante la visita di Enrico Letta in piazza Astengo, ha promesso di riattivare l'Anagrafe di corso Spezia.

Miano: "Serve un mercato a Borgo Filadelfia"

"Un'altra richiesta - aggiunge Miano - emersa in questi anni è la creazione di un piccolo mercato rionale in Borgo Filadelfia". L'area è orfana da anni dei banchi, da quando i mercati generali si sono trasferiti a Grugliasco: i residenti sono così obbligati ad andare nei supermercati o raggiungere le aree mercatali di via Onorato Vigliani e piazza Guala.