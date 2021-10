Damilano promette: "Ridurrò biglietti del bus e metro di Torino a un euro" [FOTO e VIDEO]

Paolo Damilano abbasserà il biglietto urbano del bus e tram di Torino ad un euro. Il candidato sindaco del centrodestra questa mattina è intervenuto insieme al coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani al mercato di Porta Palazzo . E nel cuore della città ha annunciato di ridurre il ticket del trasporto pubblico ad un euro, contro l'attuale 1.70. Una proposta last minute - sulle orme di quanto fece Silvio Berlusconi con la cancellazione dell'Ici - per convincere gli indecisi a votarlo al ballottaggio.

"Ho parlato con i nostri tecnici - ha spiegato Damilano - e vogliamo lanciare la proposta dell'euro sul biglietto. La mobilità è un passaggio fondamentale per la ripartenza della città. Siamo partiti pensando agli anziani: la pensione non è più dignitosa per loro".





"Copertura finanziaria da aumento numero passeggeri"