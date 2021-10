Meteo, su Torino e provincia poche nubi e un po' di vento nel weekend

Meteo, su Torino e provincia qualche nube e un po' di vento per il weekend

Le correnti fresche che hanno scandito il tempo della settimana hanno i giorni contati. Ancora qualche annuvolamento e un po' di vento e poi da domenica sera si volta pagina, con l’arrivo di una alta pressione di marca sub-equatoriale con aria caldo umida in arrivo sull’Italia a scandire le famose ottobrate, cioè quel periodo di clima ancora mite e umido che caratterizzava qualche giorno ad ottobre.

Oltre al termometro sopra media quello che sta preoccupando sempre di più è la serie di autunni con un ottobre, una volta il secondo mese più piovoso dell’anno divenire negli ultimi anni sempre più secco ed avaro di precipitazioni.

A Torino quindi avremo questa situazione: cielo irregolarmente nuvoloso il primo mattino, con tendenza ad attenuazione della nuvolosità e cieli poco nuvolosi sia sabato che domenica. Termometro in lieve diminuzione i valori minimi , stazionarie le massime. Minime in pianura intorno 6-10°C e massime 17-21°C. In pianura deboli da Nord Est.

Da lunedì 17 ottobre, sereno il mattino, poi cielo irregolarmente nuvoloso a iniziare dal settore ligure di ponente, aumento termometrico.