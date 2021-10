L’arrivederci di Sganga: “Orgogliosa, ora ci sarà bisogno di un’opposizione tenace e costruttiva"

“ Sono finiti questi cinque anni di passione, di fatica, di ricordi indelebili che nessun post potrà mai raccontare ” E’ con queste parole che Valentina Sganga, candidata sindaca del M5s e capogruppo per buona parte di questa consigliatura ha dato il suo arrivederci alla Sala Rossa.

Il grazie a Chiara Appendino

Eletta grazie al 9% circa delle preferenze ottenute al primo turno, Sganga ha rivolto un pensiero a Chiara Appendino: “Ho avuto la fortuna e l'onore di lavorare con una persona straordinaria come Chiara Appendino e oggi non posso che rivolgermi a lei per esprimerle tutta la mia gratitudine. Grazie Chiara, grazie davvero. Sei stata una brava Sindaca, tanto brava da rendere assai arduo il compito di fare meglio a chi verrà dopo di te”.