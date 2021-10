Green Pass, troppa coda in farmacia per effettuare i tamponi rapidi: interviene la polizia in San Salvario

Attimi di tensione oggi pomeriggio in una farmacia di San Salvario, all’angolo tra via Berthollet e via Madama Cristina. Il motivo? La lunga coda formatasi fuori dall’esercizio. Tanti infatti i torinesi, circa un centinaio, che avevano letteralmente preso d’assalto la farmacia per effettuare un tampone rapido, necessario per ottenere un Green Pass "provvisorio".

La presenza delle persone ha creato disagi alla viabilità, con le persone in strada. Inevitabile, a quel punto, l’intervento delle forze dell’ordine. La polizia si è recata sul posto e ha gestito la situazione. Da quello che si apprende, la maxi coda sarebbe dovuta all’arrivo di diverse persone senza prenotazione.