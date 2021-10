Collegno: domenica 24 ottobre torna Cit Mercà, il mercatino dell'usato

Torna il 24 Ottobre su viale XXIV maggio il mercatino dell’usato del Cit Mercà di Collegno.

La manifestazione spazia dall'artigianato creativo ai vinili, dalle macchinine agli oggetti adibiti al fai da te.



Il vintage e l'antiquariato, molto apprezzati in una delle più importanti città alle porte di Torino, saranno presenti anche in piazza Primo Maggio, grazie al gran numero di adesioni ed alle norme anti Covid che impongono distanziamenti superiori alle situazioni ordinarie pre emergenza. Come sempre, artigianato artistico ed antiquariato riempiranno la centrale Viale XXIV maggio, dove si potrà fare un salto nel passato nel ricordo di antichi oggetti visti nelle case delle nonne.



Chi volesse partecipare può informarsi e prenotare il proprio spazio contattando il 3335630311, telefono della associazione 360 organizzante.