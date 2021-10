Il mercato del Re: la Reggia di Venaria si regala banchetti con prodotti sostenibili

Domenica 24 ottobre la Reggia di Venaria ospita all’interno dei suoi Giardini Il Mercato del Re, un’iniziativa in collaborazione con Slow Food Piemonte-Valle d’Aosta, che propone un vero e proprio mercato di produzioni di piccola scala a salvaguardia della biodiversità. Ospitato nel “Boschetto delle Curiosità Botaniche”, in prossimità degli Orti del più vasto Potager Royal d’Italia, Il Mercato del Re riunisce i piccoli produttori locali al fine di raccontare il valore storico e culturale delle tradizioni culinarie, di cibi e bevande tipici del territorio piemontese e valdostano. I prodotti proposti in vendita al mercato non sono soltanto di alta