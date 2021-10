Dieta barf: alimenti di qualità per i nostri amici a quattro zampe

Chi accoglie in casa un amico a quattro zampe desidera prendersene cura riservandogli solo il meglio, anche per ciò che concerne l'alimentazione. Il cibo migliore è senza dubbio quello naturale come quello previsto nella dieta barf. Ma di cosa si tratta? Ecco di seguito tutte le informazioni per conoscere e acquistare i prodotti migliori per cani e gatti.

Dieta barf: di cosa si tratta?

Quando si parla di dieta barf ci si riferisce a una particolare tipologia di alimentazione pensata per cani e gatti a base di carne cruda, ossa e organi. La parola barf è infatti un acronimo che significa Biologically Appropriate Raw Food, in italiano cibo crudo appropriato biologicamente. Talvolta, barf è impiegato altresì come sinonimo di Bones And Raw Food ossia ossa e cibo crudo.

Affinché gli alimenti possano essere conservati e consumati dai nostri amici a quattro zampe, il cibo viene congelato e porzionato in moto tale che sia possibile individuare più rapidamente la giusta quantità in base al peso e all'età dell'animale. Come è possibile leggere sul sito www.barfbuffet.it, i benefici della dieta barf sono molteplici. Nel corso del tempo, numerosi ricercatori hanno studiato questa tipologia di alimentazione rilevando miglioramenti nella lucentezza del pelo, nella flora intestinale e nella salute dei denti di cani e gatti.

Nonostante gli indiscutibili vantaggi, la dieta barf deve essere somministrata con criterio. Ciò deve accadere con tutte tipologie di alimenti poiché è fondamentale calibrare la quantità e la qualità in base all'età, al peso, alle condizioni di salute, all'attività fisica del cane o del gatto e a numerose altre variabili. Per questa ragione, è consigliabile consultare il veterinario prima di decidere la dieta del nostro animale domestico affinché possa guidarci nella scelta dei cibi indicando altresì quelli più adatti al nostro amico.

Vantaggi e benefici della dieta barf per cani e gatti

Numerosi veterinari e ricercatori si sono pronunciati a favore della dieta barf. I dati raccolti nelle ricerche hanno infatti permesso di stabilire che i cibi crudi siano superiori a livello nutrizionale rispetto ai comuni mangimi secchi e umidi. In linea generale, l'alimentazione basata su cibi crudi apporta numerosi benefici all'organismo. I principali vantaggi riscontrabili a seguito dell'assunzione della dieta barf sono:

miglioramento dello stato di salute del cane o del gatto;

pelo e mantello lucente e sano;

denti puliti e forti;

riduzione dell'alito cattivo.

Ciò che rende i cibi crudi perfetti per gli amici a quattro zampe è la presenza di proteine, grassi, vitamine, minerali e fibre ossia tutti gli elementi essenziali per preservarne la salute e favorire la corretta crescita.

È quindi possibile affermare che la dieta barf, permette di apportare la giusta quantità di nutrienti essenziali per la vita di cani e gatti. È tuttavia importante acquistare solo alimenti di elevata qualità, come quelli di Barf Buffet.

Barf Buffet: prodotti e servizi

L'azienda Barf Buffet propone tre principali linee di prodotti, rientranti nell'alimentazione Barf, a base di carne cruda e fresca di eccellente qualità, porzionata in hamburger surgelati e pronti per l'uso:

• Barf Buffet: la linea è composta da comodi hamburger da 50gr di sola carne da mischiare, per un pasto completo, con hamburger vegetali ed eventualmente con l’integratore vitaminico in polvere. Barf Buffet è una preparazione a base di ingredienti non lavorati ovvero verdure e frutta precedentemente scottate, ossa, muscoli e organi. Le materie prime impiegate provengono da produttori locali al fine di garantire cibo sano, realizzato in maniera sostenibile e responsabile. Tale linea si distingue per la presenza di alimenti altamente nutrienti;

• Wolf’s Menu: è una particolare variante della classica dieta Barf, composta da comodi hamburger da 50gr completi di carne e verdure, totalmente grain free e senza carcasse o scarti animali. Nello specifico, il KVV è preparato senza cereali, coloranti, aromi e conservanti e successivamente porzionato in hamburger pronti per l'uso. Wolf's Menu prevede sei menù: Whelp, perfetto per i cuccioli, Active pensato per i cani sempre attivi, Essential studiato appositamente per gli esemplari adulti mentre per gli animali con cute sensibile è stato creato il menù Therapy, a base di cavallo. Infine Vitality, il menù a base di salmone e tacchino. Tutti i prodotti Wolf's Menu vengono preparati da macellai esperti che lavorano carni muscolari da allevamenti locali addizionate con organi di eccellente qualità oppure trippa. Al fine di acuire il livello vitaminico vengono aggiunte frutta e verdura, vitamine e minerali conformi alle linee guida FEDIAF e NRC. Per mantenere alti i livelli di calcio, le ricette Wolf's Menu sono arricchite con calcio purificato. All'interno non sono presenti ossa di pollo, pericolose poiché possibile fonte di perforazione di stomaco ed esofago e poco equilibrate per quanto riguarda l'apporto di calcio;

• Jolipet: è la linea studiata per cani di piccola/media taglia e per i gatti. Si compone di comodi hamburger da 25gr, completi di carne di muscolo di primissima qualità, verdure, frutta e carboidrati (patate o riso leggermente precotti). Grazie a questi ingredienti, alle vitamine e ai minerali addizionati è possibile garantire un apporto ottimale di omega 3 e 6 e dei principali nutrienti. Jolipet è preparato da esperti macellai e porzionato in piccoli lotti al fine di garantirne qualità e praticità di utilizzo. Sono disponibili varianti 100% carne oppure carne e vegetali ma anche patate o riso pensate per garantire a cani e gatti un'alimentazione barf completa e adatta ad ogni esigenza.

Tutti i prodotti della linea sono spediti ai clienti perfettamente congelati, prestando estrema attenzione alla catena del freddo. Infatti, per le consegne sono impiegati mezzi frigoriferi.



La dieta barf rappresenta senza dubbio una garanzia per gli amici a quattro zampe poiché in grado di apportare numerosi benefici all'organismo. Tuttavia è essenziale scegliere cibi di qualità, altamente nutrienti e preparati utilizzando materie prime selezionate.