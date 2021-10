Damilano: "Green Pass, astensionismo e confusione nella destra hanno pesato sull'esito delle elezioni"

Tradizionale maglione e pantalone blu, orologio al polso. All'indomani del ballottaggio, che ha visto trionfare il rivale del centrosinistra Stefano Lo Russo che è diventato il nuovo sindaco di Torino, Paolo Damilano veste il tradizionale look da campagna elettorale. Nella parte pedonalizzata di corso Marconi molti lo salutano, dalla signora che lo ferma e gli dice che suo figlio ha votato per lui, al barista che dopo avergli stretto il braccio gli dice: "Non ho dormito bene stanotte, dopo questo risultato elettorale". Intervistato da Rainews, il candidato del centrodestra fa un bilancio del giorno successivo al secondo turno.