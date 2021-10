Collegno, Parisi (Lega): "Il campo di Strada della Berlia va sgomberato"

"La situazione nel campo nomadi di Strada della Berlia non è tranquilla. Quell’area di Collegno sfugge completamente alla regolamentazione stipulata con il Comune e la situazione rischia di farsi sempre più insostenibile, tanto più in un momento pandemico. Da 10 anni gli abitanti del campo non pagano acqua e tari: insomma non pagano un centesimo di tasse. Perché il Comune di Collegno non interviene?". A chiederselo è Giovanni Parisi, Consigliere Comunale Lega Salvini Collegno.

"I collegnesi perbene pagano le tasse, fanno sacrifici, rispettano le regole e poi sono costretti a vedere situazioni di questo tipo. Vorrei capire cosa stia aspettando il Sindaco Casciano a sgomberare il campo. Ripristinare sicurezza, legalità e decoro devono essere una priorità per chi amministra la città".

Sullo stesso tema, giorni fa, era intervenuto anche il Pd (LEGGI QUI).