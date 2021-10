Superamento del campo nomadi, la polemica torna d'attualità. Il Pd: "Serve anche l'aiuto della Regione"

Polemica a Collegno, sul tema del superamento del campo nomadi di Strada della Berlia. Un argomento spinoso, che però negli anni ha visto ridursi il numero di presenti presso la struttura. Ma che ancora oggi è oggetto di dibattito tra le diverse fazioni politiche.



Di recente, proprio la Lega di Collegno - con manifesti affissi in città - ha chiesto il superamento del Campo Nomadi. Ma è dal Partito Democratico che arriva la replica: "Da anni lavoriamo sostenendo l'Amministrazione Comunale nel percorso intrapreso di superamento e chiusura del Campo Nomadi di Strada della Berlia, nel rispetto delle linee guida europee e delle direttive nazionali. L'impegno del Comune di Collegno però non è sempre sostenuto dalle altre istituzioni, fondamentali per agevolare la ricollocazione sociale delle famiglie residenti e conseguente demolizione delle strutture".