33enne gambiano arrestato a Porta Nuova per detenzione e spaccio

Un 33enne gambiano, senza fissa dimora, già arrestato qualche giorno prima, è stato nuovamente arrestato dagli agenti della Polfer per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Lo straniero, alla vista dei poliziotti, ha tentato di dileguarsi verso i parcheggi auto della stazione. Fermato per un controllo, è stato trovato in possesso di un panetto contenente decine di grammi di hashish, oltre a della marijuana occultata negli indumenti intimi e 95 euro in contanti. Lo straniero è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e lo stupefacente con il contante sono stati sequestrati.