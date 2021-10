Nichelino, 40enne su monopattino investito dall'auto guidata da un anziano

Paura nella serata di ieri, martedì 19 ottobre, a Nichelino: verso le 19.30 un uomo di circa 40 anni è stato investito, in Largo Delle Alpi, mentre viaggiava sul suo monopattino.

L’auto che l’ha colpito era guidata da un anziano, che si è subito fermato per chiamare i soccorsi. Sul posto sono prontamente arrivati gli uomini della Polizia locale e l’ambulanza del 118, che ha fornito le prime cure e poi ha trasportato il ferito al Santa Croce di Moncalieri: l'uomo non è comunque in pericolo di vita.

Inevitabili i disagi per la circolazione, con il traffico bloccato per diversi minuti, prima che la situazione tornasse normale. La dinamica di quanto avvenuto è ora al vaglio dei vigili urbani di Nichelino.