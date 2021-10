Chieri, carabinieri arrestano corriere della droga: in auto 1,2 kg di marijuana e hashish [VIDEO]

I carabinieri della Stazione di Chieri, nell'ambito di specifici servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un corriere e sequestrato 1,2 kg di marijuana e hashish nascosti in macchina. I militari dell’Arma hanno sottoposto a controllo un uomo, di Ciriè (TO), parcheggiato con la propria vettura a bordo strada. Visto l’atteggiamento sospetto dello stesso, hanno effettuato un controllo più approfondito sul veicolo rinvenendo 99 dosi di hashish, per un peso complessivo di 1 chilo, 2 panetti della medesima sostanza da 100 grammi ciascuno e 1 barattolo contenente 76 grammi di marijuana. È stato trovato anche un cellulare nelle tasche dell’uomo, probabilmente utilizzato per la compravendita dello stupefacente, oltre a 445 euro in contanti.