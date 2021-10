Caserma La Marmora, Mastroianni: “Diventi un polo culturale su modello ESMA di Buenos Aires” [VIDEO]

“Non ho novità sulla struttura, ma mi auguro che in futuro possa diventare un polo culturale con i linguaggi specifici della città di Torino - e aggiunge Mastroianni che in parte in modo provocatorio e in parte in modo serio intende proporre al nuovo sindaco e al nuovo assessore una modello specifico nel momento in cui partirà il nuovo progetto di riqualifica: “Vorrei che quello diventasse un luogo simile all’Esma di Buenos Aires, diventato un museo della memoria. Credo che la caserma sia un luogo che possa essere ampliato e utilizzato da una sinergia che parte dal museo diffuso e che porti a una sua valorizzazione culturale”.