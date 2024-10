Barriera di Milano: occupati dai senzatetto il giardino Peppino Impastato e il Trincerone

Continua a essere occupato da senzatetto e nomadi il trincerone di Barriera di Milano, precisamente nell'area compresa tra via Sempione e via Monte Rosa, e il vicino giardino Peppino Impastato oggi trasformato in un vero e proprio dormitorio improvvisato. Una situazione che continua da circa un paio di mesi e che sembrerebbe ormai essere arrivata al limite. A preoccupare maggiormente sono le condizioni igieniche della zona, la vegetazione del trincerone viene infatti utilizzata dagli occupanti per i propri bisogni e non ripulita. Una realtà che costringe i residenti a scenari assurdi come il momento in cui un senzatetto, probabilmente alterato da alcool o sostanze stupefacenti, è rimasto senza vestiti in pieno pubblico per svariati minuti.

Un degrado che ora si sta riversando su tutta l'area della Circoscrizione 6, in particolare all'interno del giardino Peppino Impastato di via Sempione preso ormai di mira da tossicodipendenti, pusher e senzatetto a distanza di soli sei mesi dalla sua riqualificazione. Sono infatti all'ordine del giorno scene come vestiti appesi sui giochi dei bambini, sporcizia legata per lo più al consumo di alcolici e grossi problemi di ordine pubblico lamentati dai residenti. "Una situazione esasperante che va avanti da mesi proprio sotto gli occhi dei residenti. Questi individui si sono appropriati dell'area e del giardino Peppino Impastato, per esempio trasformando un tavolo da ping pong pubblico nella loro dimora – hanno dichiarato congiuntamente il presidente Valerio Lomanto e la Capogruppo di FDI della Circoscrizione 6 Verangela Marino – Visto che l'assessore Rosatelli sostiene che queste sono persone fragili, sarebbe il caso che incominciasse a trattarli come tali e ad occuparsene".

"Personalmente avevo già ricevuto una segnalazione su questi giardini, e avevo avvisato il nucleo Nomadi e la polizia municipale stessa – ha aggiunto Lomanto – Quindi non ci siamo limitati alla denuncia ma abbiamo chiesto un intervento, intervento che però ancora non c'è stato e per tanto ci aspettiamo risposte immediate".