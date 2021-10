Consiglio regionale, via libera all’assestamento di bilancio

Il Consiglio regionale ha approvato l’assestamento di bilancio dell’ente. Un provvedimento tecnico, che, come ha ricordato nella presentazione il presidente del Consiglio Stefano Allasia, “è diretto a verificare il permanere degli equilibri generali di bilancio, a rendere effettiva la destinazione del risultato economico dell’esercizio precedente e a definire la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione”.

Il dibattito è stato occasione anche per riprendere il tema del lavoro agile. Un parere positivo sull’esperienza effettuata in Consiglio durante la pandemia è stata espressa da numerosi consiglieri, che hanno chiesto un approfondimento anche sugli effetti economici e proposto di riprenderne l’attuazione appena possibile. A sostegno della sua utilità sono stati citati da Maurizio Marello (Pd), Francesca Frediani e Giorgio Bertola (m4o), Sean Sacco (M5s), Marco Grimaldi (Luv), l’efficacia dimostrata nel funzionamento del Consiglio regionale, i risparmi economici, gli effetti positivi sull’ambiente per il risparmio energetico e la diminuzione dell’uso dei trasporti.

D’accordo si è detto il presidente Stefano Allasia, che ha ribadito l’intenzione di procedere per il futuro verso l’utilizzo del lavoro agile, una volta normato dai contratti di lavoro in discussione e dopo una valutazione attenta delle procedure e delle considerazioni dei lavoratori interessati.