In avvicinamento a Ognissanti, da domani orari ampliati nei cimiteri torinesi

Da sabato 23 ottobre fino a mercoledì 3 novembre, i cimiteri sono aperti dalle ore 8.30 alle ore 17.30 con orario continuato.

Sarà consentito solo l’ingresso ai veicoli muniti di contrassegno europeo per il transito e la sosta delle persone disabili.

Lunedì 1 novembre alle ore 9 la cerimonia della Città, con deposizione di una corona al Campo della Gloria. Alle 15.30 presso il cimitero Parco (Piazzale dell’ingresso principale) si terrà la messa officiata da S.E. l’Arcivescovo Cesare Nosiglia.

Tornano gli appuntamenti con la musica per accogliere i visitatori nei cimiteri.

Quest’anno, nel rispetto delle misure di sicurezza anti COVID, oltre alle celebrazioni consuete, si torna ad accogliere i visitatori anche con eventi musicali (vedi programma in allegato).

ORARIO CIMITERI E UFFICI IN QUESTO PERIODO

Auto private – Da sabato 23 ottobre a martedì 2 novembre, sospeso l’accesso con auto private, eccetto coloro in possesso di contrassegno europeo per persone disabili.

Dopo il successo degli scorsi anni, le Volontarie e i Volontari Civici tornano a fare da guida nei cimiteri nei giorni con maggior affluenza. Anche quest’anno, hanno risposto numerosi: 140 le adesioni, 100 gli ammessi. Muniti di pettorina blu ben visibile, tablet e mappe, saranno presenti nei giorni di sabato 23 e domenica 24 e sabato 30, domenica 31 ottobre e lunedì 1 e martedì 2 novembre. La maggior parte sono giovani. Tutti pronti a fare da guida tra le tombe. Per il tempo dedicato all’iniziativa che si intitola “In visita ai nostri cari”, quattro turni di 4 ore in 5 giorni, potranno scegliere tra un abbonamento a Torino Musei oppure un aperitivo per due sul tram storico o una cena singola. Il progetto ha ottenuto alto gradimento soprattutto dei visitatori anziani che li hanno soprannominati “ Gli angeli del Cimitero”.