Porta Nuova, fermato un 21enne per possesso di hashish

1.061 persone controllate di cui 288 straniere e 72 minori, 144 operatori impegnati in 34 stazioni ferroviarie. Questi i risultati del Compartimento polizia ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta nell’ambito della giornata di controlli straordinari per il contrasto dei comportamenti impropri in ambito ferroviario, gli attraversamenti dei binari, l’indebita presenza nelle aree ferroviarie.

A Torino Porta Nuova i servizi sono stati effettuati congiuntamente al personale del locale Reparto prevenzione crimine, con capillari controlli nelle aree adiacenti alla stazione.

Gli agenti del Polfer, durante i servizi di vigilanza, hanno sanzionato un ventunenne italiano per possesso di alcuni grammi di hashish, poi sequestrati.