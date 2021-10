Assunzioni, il Piemonte per fine anno punta a quota 100(mila). Ma in un caso su 3 non si trova il candidato

Quasi quarantamila nuove assunzioni. Sono quelle che si prepara a fare il tessuto imprenditoriale piemontese nel mese di ottobre. Per la precisione, secondo i dati Excelsior elaborati da Unioncamere Piemonte , si tratta di 39.550 contratti, che salgono a 98.680 gli ingressi nel mondo del lavoro in vista dell'ultimo trimestre dell'anno. Un numero importante, che soprattutto segna un +47.110 rispetto allo stesso trimestre del 2020 e 29.090 in più rispetto all’intervallo ottobre-dicembre 2019. Dunque quando la crisi da Covid era ancora lontana dal manifestarsi.

Le professioni più difficili da trovare sono Dirigenti e Direttori (70 aziende su 100), tecnici della sanità, dei servizi sociali e dell’istruzione (59 aziende su 100) e specialisti in scienze economiche e gestionali d’impresa (58 aziende su 100). Per oltre un’azienda su due, infine, appare difficoltoso trovare anche operai nelle attività metalmeccaniche ed elettromeccaniche.

Ma tra i numeri che svettano, c'è anche quello del mancato "aggancio" tra domanda e offerta di lavoro. Si parla infatti di un mismatch sempre più elevato - pari al 36% - sia per le professioni a elevata specializzazione che per gli operai qualificati. Secondo Excelsior il fenomeno è imputabile soprattutto a problematiche demografiche e di un orientamento professionale poco efficiente.

Oltre 7 contratti su 4 sono per dipendenti, il 23% "indeterminati"

Delle 39.550 entrate previste in Piemonte nel mese di ottobre 2021 il 14% è costituito da laureati, il 34% da diplomati, le qualifiche professionali e l'assenza di un titolo specifico pesano rispettivamente il 20% e il 31%. Considerando complessivamente i dati del trimestre ottobre-dicembre 2021 emerge come siano i servizi a formare ancora una volta la fetta più consistente della domanda di lavoro con il 68% delle entrate (25.110 unità in più rispetto allo stesso trimestre del 2020 e 11.920 in più rispetto a ottobre-dicembre 2019). L'industria programma 36.590 entrate, generando circa il 32% della domanda totale del trimestre e segnando un incremento di 22.000 entrate rispetto a ottobre-dicembre 2020 e 17.170 rispetto allo stesso periodo del 2019. Nel dettaglio 29.010 entrate riguarderanno il comparto manifatturiero e 7.590 quello edile.