Dm inaugura ad Alpignano il primo punto vendita e dona 2 mlla euro al Rifugio “Il Bau”

Dm, la catena europea specializzata in prodotti di bellezza e benessere, ha inaugurato oggi in via Venaria 18 ad Alpignano il suo primo punto vendita in città, il sessantaduesimo in Italia e il dodicesimo del Piemonte.

Anche nel nuovo punto vendita di Alpignano, i clienti troveranno l’offerta unica e specializzata di dm: dagli alimentari bio e gli integratori alle linee e ai prodotti di cura e bellezza anche per particolari sensibilità, fino ai dispositivi medici. L’offerta di dm si completa con il baby care, la cura casa e il pet care per un benessere quotidiano per tutti, dagli adulti ai più piccoli e agli animali.

Per l’occasione, i primi 2.000 euro di incasso nel giorno dell’inaugurazione sono stati donati al Rifugio Il Bau, importante realtà locale che accoglie cani in difficoltà e alla ricerca di una famiglia e sede dell’Associazione Bastardini Onlus. La vicepresidentessa dell’Associazione, Giovanna Rissone, ha ringraziato per la donazione che verrà utilizzata dal rifugio per aiutare i suoi ospiti nei prossimi mesi invernali. Nel pomeriggio farà visita in punto vendita Eva, pastore tedesco bisognoso di molte cure e attenzioni e uno dei tanti ospiti del canile che beneficeranno della donazione di dm.

“dm, che da sempre mette al centro del proprio lavoro la ricerca della salute e del benessere della persona, ha a cuore anche gli amici a quattro zampe con un’offerta di prodotti specializzati per cani e gatti anche bio” – afferma Hubert Krabichler, CEO di dm Italia.

Parole di soddisfazione sono arrivate anche da Davide Montagono, assessore attività economiche, fiere e mercati, eventi, tutela dei consumatori del Comune di Alpignano presente per il taglio del nastro inaugurale, il quale ha dichiarato: “Siamo molto felici ed entusiasti che dm, un’azienda in forte crescita nel nostro Paese, abbia deciso di credere nella nostra città. Siamo orgogliosi di constatare l’attrattività del nostro territorio da parte di aziende internazionali. Ci auguriamo che l’interesse commerciale per il nostro comune continui a migliorare, attirando sempre di più nuovi investitori a conferma della nuova visione strategica del commercio della città.”