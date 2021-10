Autunno con gusto al Castello di Racconigi con le eccellenze della pianura cuneese [FOTO E VIDEO]

Prosegue il viaggio di "Autunno con Gusto" attraverso le bellezze e le specialità gastronomiche della Granda.

Dopo l'esordio al Castello Reale di Casotto, martedì 19 ottobre, immersi nei profumi e nei sapori del monregalese, la seconda tappa della rassegna fieristico-gastronomica ha fatto tappa al castello di Racconigi.

Una giornata speciale per presentare i prossimi eventi autunnali che vedono protagonisti i prodotti delle terre della pianura cuneese. I giornalisti partecipanti, prima della conferenza stampa e del cooking show, sono stati guidati alla scoperta del nuovo percorso di visita "Vita privata di un Re".

L'evento, organizzato e promosso dall’ATL del Cuneese, in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Piemonte, il Comune di Racconigi e l’Associazione Le Terre dei Savoia, è stato condotto dalla giornalista e critico gastronomico Paola Gula, affiancata dallo chef stellato Massimo Camia che ha proposto un goloso cooking show a base di prodotti locali.

La preparazione del piatto, “Cubo di sottofiletto di Fassone con Peperone rosso di Cuneo, fonduta di Gorgonzola, crema di Aglio di Caraglio e scaglie di Grana”, è avvenuta nella sala di Ercole, mentre lo chef Camia illustrava i passaggi per la preparazione del piatto, la sua squadra, coordinata dalla figlia Elisabetta, sous chef, ha distribuito graditi assaggi al pubblico.

“Dopo la prima presentazione dedicata ai prodotti tipici del Monregalese e della montagna, ospitata nella Reggia di Casotto a Garessio, questo secondo appuntamento ha portato lo sguardo sui prodotti e sui piatti Reali della pianura cuneese" - ha dichiarato il Presidente dell’ATL, Mauro Bernardi - "Eccellenze ospitate in una cornice di ineguagliabile bellezza, il Salone d’Ercole del Castello di Racconigi. Rinnoviamo così il binomio cultura-enogastronomia, proposta vincente nel panorama dell’offerta turistica cuneese.”

Un tripudio di colori e di profumi, con la fragranza del pane dei forni di Savigliano (che riproporrà nel 2022 la Festa del Pane) e dei tradizionali biscotti come il Real Biscotto di Racconigi, le Batiaje e le paste di meliga di Torre San Giorgio, le Quaquare di Genola, i Quajot ed Cavalion ed il Marenotto di Marene, fino ai profumi più freschi della menta e delle erbe officinali di pianura. Dulcis in fundo hanno fatto capolino anche le galuperie al cioccolato quali il Dronerese e il Cuneese al Rhum, il Bacio di Fossano e il Pumalin di Lagnasco, per chiudere con il tradizionale panettone piemontese Albertengo, goloso preludio del Natale.