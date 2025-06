Tra magia e teatro: tre spettacoli in scena per l’estate di Macello

Teatro dialettale, magia e narrazione saranno i protagonisti della rassegna ‘Palco d’Estate’, organizzata dal Comune di Macello con l’obiettivo di coinvolgere tutta la popolazione.

Un’iniziativa che nasce in occasione della festa patronale, solitamente a metà luglio: “Invece di una Patronale classica, come si è fatto l’anno scorso, abbiamo pensato di offrire ai macellesi e agli amici di Macello qualcosa di diverso. Sono tre spettacoli gratuiti”, spiega l’assessore Irene Bertoli.

Domani, sabato 7 giugno, l’associazione Vej e Giovo di Buriasco porterà in scena la commedia dialettale ‘Doe piasse e doe pajasse’, all’insegna del buonumore e delle tradizioni locali.

Giovedì 17 luglio l’associazione culturale Liberarte presenterà lo spettacolo nella versione itinerante ‘Dante, l’uomo dietro il poeta’ alla scoperta dell’animo umano di Dante Alighieri.

Infine, venerdì 12 settembre, Beppe Brondino & Madame Zorà proporranno 90 minuti di magia e divertimento per grandi e piccini con uno spettacolo dal titolo ‘Fantastico’.

“Abbiamo pensato di inserire la magia per una serata un po’ più leggera e poi il territorio richiede uno spettacolo in lingua dialettale perché è parte della nostra cultura e fa più comunità. Abbiamo cercato di essere un po’ lungimiranti per andare a coinvolgere più fette della popolazione e per spingere tutti a riunirsi insieme e divertirsi” argomenta le scelte Bertoli. I tre spettacoli, a ingresso libero, si terranno sotto l’ala comunale alle 21.