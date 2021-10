Moncalieri, incendio in strada Revigliasco: paura nella notte, poi l'allarme rientra

Moncalieri, incendio in strada Revigliasco: paura nella notte (foto di archivio)

La paura è stata tanta, ma alla fine l'allarme si è risolto senza feriti o persone coinvolte. Nella tarda serata di ieri a Moncalieri, in strada Revigliasco, si è sviluppato un incendio nel bosco accanto a strada Cenasco.

Si sono alzate fiamme altissime, per fortuna spente dal pronto intervento dei pompieri, che hanno riportato in sicurezza l'area.

Da chiarire le origini del rogo, anche se pare che qualcuno abbia acceso un piccolo fuoco, forse per bruciare qualche sterpaglia, col risultato invece di far divampare le fiamme, per fortuna spente senza che nessuna persona sia rimasta danneggiata.