Mercato immobiliare in Italia 2021: valore case al metro quadro, come si calcola?

Qual è l’identikit della situazione immobiliare italiana attuale? Ce lo svela l’ultimo studio di Abaco Team che ha analizzato tra il 2017 e il 2020 più di 140mila dati immobiliari di unità abitative da Nord a Sud della Penisola. Sembra che la situazione non sia delle migliori visto che circa il 50% delle strutture analizzate appartiene a unità interne a complessi abitativi costruiti prima del 1975, solo il 3% del campione studiato ha avuto significativi interventi di ristrutturazione e non più del 34% delle strutture possedeva un Attestato di Prestazione Energetica (APE) di cui il 60% con classe energetica tra la E e la F.

Cosa implica questo dato? Avere una situazione immobiliare aggiornata e conforme alle vigenti normative di legge abitativa è indispensabile soprattutto per il calcolo del valore degli immobili al metro quadro che è fondamentale da conoscere in fase di vendita, ma anche di acquisto di una casa. Infatti per chi vende è importante per poter procedere ad una valutazione corretta dell'immobile sul mercato e comprendere il giusto prezzo di vendita rispetto agli altri competitor, mentre per chi compra è utile per fare una proposta ma anche valutare se quel prezzo è adeguato al mercato di riferimento.

Queste dinamiche le conosce bene Dove.it, il gruppo nato nel 2018 caratterizzato da una rete capillare estesa su tutto il territorio nazionale che con i suoi consulenti riesce a organizzare dalla valutazione preliminare dell’immobile basandosi sul suo valore di mercato, fino alla pianificazione, la promozione sui canali di vendita più qualificati, la pianificazione delle visite all'immobile, curando la trattativa tra le parti e ed anche il rogito.

L’agenzia di occupa anche di decretare il valore di mercato di quella casa e le variabili che lo determinano, valore a cui concorrono una serie di fattori tra cui il più importante è il valore al metro quadro, mentre gli altri due sono i coefficienti di merito e la superficie commerciale (diversa da quella calpestabile). Per finalizzare il calcolo è sufficiente moltiplicare il coefficiente per i metri quadrati complessivi del locale.

Per il costo al metro quadro – valore che indica dunque il costo reale di un’abitazione o di un locale - viene considerata la superficie lorda dell'immobile, il valore di mercato minimo e massimo, la tipologia, lo stato conservativo e la classe catastale. Gli indici che determinano il costo effettivo di un appartamento sono determinati quindi dalla sua ubicazione, se in città oppure periferia, oppure la specifica città e il quartiere di riferimento con il suo vicinato e i servizi essenziali, le condizioni dell'edificio e quelle dei locali interni, il loro stato di conservazione che determina molto la scelta finale poi del prezzo.