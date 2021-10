LA RICETTA – Arrosto di capocollo di maiale con patate al forno

Il capocollo di maiale al forno è un secondo piatto classico della cucina italiana. Questo taglio di carne, che in termine tecnico viene definita coppa di maiale, è la parte terminale del collo del suino.

Abitualmente si utilizza per realizzare salumi ma, vista la sua morbidezza grazie al suo abbondante grado di infiltrazione di grassi che la compongono, viene anche utilizzata per essere tagliata a fette da cuocere poi sulla brace. Per impedire che la superficie diventi troppo secca e asciutta, durante la cottura in forno avvolgete la teglia con un foglio di carta stagnola: in questo modo i succhi rimarranno all’interno della carne rendendola ancora più saporita.

Servite l’arrosto di capocollo accompagnato da patate al forno o insalata di stagione.

Accompagniamo con un Chianti Classico docg 2019 - Pèppoli, Antinori di colore rosso rubino. Il profilo olfattivo è caratterizzato da note di ciliegia e lampone mentre al palato è un vino equilibrato, saporito e di buona acidità.

Temperatura di servizio: 16/18°C. Gradazione alcolica: 13°.

ARROSTO DI CAPOCOLLO DI MAIALE CON PATATE AL FORNO

Ingredienti: 700 gr di capocollo di maiale, 400 gr al netto di patate, 300 gr di mirepoix (sedano, carota e cipolla in parti uguali tagliati grossolanamente), 10 gr di rosmarino tritato, 10 gr di salvia tritata, 10 gr di timo tritato, 10 gr di prezzemolo tritato, vino bianco, 3 dl di brodo, 1 spicchio d’aglio, farina, burro, olio extravergine di oliva, sale e pepe.

Preparazione: Prendere la carne, pararla, insaporirla con sale e pepe, ungere con olio di oliva e cospargerla tutta con le erbe tritate. Legare il capocollo con uno spago bianco da cucina. In una teglia fare fondere una noce di burro e poco olio, unire la carne, la mirepoix e farla rosolare da entrambi i lati.

Bagnare con il vino bianco e far rosolare tutti i lati a fuoco vivo. Terminare la cottura in forno a 180° sfumando con brodo e vino. Una volta pronta, togliere la carne ricordandosi di tenere il fondo di cottura al quale verrà unito unire un po’ di farina, una noce di burro e una parte di brodo.

Nel frattempo pelare e tagliare a grossi cubi le patate, farle sbollentante in acqua calda per pochi minuti e una volta scolate, disporle in una teglia da forno e condirle con olio, sale e 1 spicchio d’aglio. Cuocerle in forno a 180° facendole rosolare con cura.

Tagliare la carne a fettine, disporle su un piatto da portata con sopra la salsa precedentemente preparata, il contorno di patate e servire ben caldo.

Realizzato dalle allieve Federica Bindini e Giulia Panetta della classe IV D in collaborazione con il Docente Santo Corridore