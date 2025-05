Torino tra gusto e architettura: torna il Salone OFF Food Topic con un’edizione tutta da assaporare

Cibo e architettura si incontrano nei luoghi più inattesi: ristoranti, case private, terrazze e cucine d’autore si aprono alla città per una settimana all’insegna del gusto creativo. Dal 1 all’8 giugno 2025, prende vita una nuova edizione del Salone OFF Food Topic, format enogastronomico che fa dialogare cucina e design urbano. Il protagonista assoluto è il casual dining: atmosfere informali, piatti ricercati, accoglienza sartoriale. Tra cene a quattro mani, location esclusive e piatti in edizione limitata ispirati al paesaggio architettonico, il circuito coinvolge il meglio del food torinese, portando la qualità fuori dai circuiti convenzionali. Un’occasione per scoprire il lato più gustoso della città, tra contaminazioni, creatività e nuove forme di convivialità.

Design e cucina urbana: un dialogo fatto di gusto, forme e atmosfere

Non è solo questione di sapori: la nuova ristorazione dialoga sempre di più con lo spazio, con le geometrie dei luoghi, con l’esperienza estetica che accompagna ogni piatto. Il casual dining, protagonista di questa edizione del Salone OFF Food Topic, si intreccia con il paesaggio urbano, lo interpreta e lo restituisce in forma culinaria. Le proposte gastronomiche si lasciano ispirare da linee architettoniche, materiali, luci e volumi, costruendo un racconto in cui il cibo diventa parte del linguaggio del design. In questa logica, anche le scelte fuori dai confini della ristorazione convenzionale — come home restaurant e chef a domicilio — trovano spazio: ambienti domestici e cucine private diventano scenografie alternative per un’esperienza di gusto che è anche esplorazione del territorio, della sua estetica e delle sue storie più nascoste.

Cene segrete, mani geniali: il Salone OFF si fa gourmet

Il Salone OFF Food Topic rilancia in grande stile (ma in spazi raccolti) con una novità che mescola talento, intimità e gusto: le cene a quattro mani – o anche di più – in location esclusive, tra loft, atelier e open space, dove la cucina d’autore incontra l’atmosfera del convivio privato. Un format inedito che dal 1° all’8 giugno porterà dieci-dodici fortunati commensali a tavola con chef e locali d’eccellenza, per un’esperienza che unisce il piacere del palato alla scoperta di luoghi insoliti. Dalla Falegnameria a PoVenti5, da Edit Loft 12 a Ottofinestre, ogni serata vedrà collaborazioni uniche: Spunzillo&Lucariello con Tuttofabrodo, i panificatori rock di Bread Bro insieme a D’amblè, passando per cocktail firmati Edit, Sciarada o Affini. In chiusura, la dolcezza anticonvenzionale di Papalele e i vini di I Dof Mati. A 42 euro, un piccolo lusso accessibile, tra calore domestico e creatività gastronomica.

Architettura e design come elementi di ispirazione

Nel Salone OFF Food Topic 2025 Torino si trasforma in un palcoscenico nel quale le proposte gastronomiche si ispirano a edifici, oggetti di design e paesaggi urbani, trasformando ogni piatto in un racconto sensoriale che celebra boschi verticali, automobili d’epoca e grandi architetti. Le portate evocano forme, materiali e atmosfere architettoniche, offrendo esperienze che uniscono gusto e bellezza in modo innovativo. A firmare queste creazioni sono realtà culinarie come Bread Bro (Tellia, Cibrario, Grano), Cucina Sartoriale di Jacopo Lanfranco, D’Amblè Bistronomia Irriverente, DOV Home, EDIT, Kadéh Meze Wine Bar, Muro, Papalele, Sciarada, Spunzillo&Lucariello, Tratto e Tuttofabrodo. Questa edizione rompe dunque gli schemi tradizionali, portando i sapori fuori dai circuiti convenzionali e facendo riscoprire Torino in una nuova prospettiva: quella in cui arte e cucina si fondono in modo sorprendente e raffinato.