Moncalieri in vino, oltre 7000 calici per un frizzante weekend di successo

Grande successo per la quarta edizione di Moncalieri in Vino, che sabato 24 e domenica 25 maggio ha animato il centro storico con degustazioni, incontri e cultura enogastronomica. Oltre 200 etichette per 7000 presenze L’iniziativa ha registrato oltre 7.000 presenze, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Oltre 200 etichette da tutta Italia, il Mercato della Terra di Slow Food e le cene diffuse nei ristoranti della città hanno valorizzato il vino come racconto del territorio. Il pubblico ha risposto con entusiasmo, premiando il format e la qualità dell’offerta. “Moncalieri è una città sempre più bella da vivere e da visitare. E adesso ci aspetta una grande estate di musica e cultura”, ha commentato il sindaco Paolo Montagna.

Grande la partecipazione di pubblico, e altrettanto grande l’apprezzamento da parte dei professionisti del settore. Sono state 25 le cantine presenti, di cui 9 provenienti da fuori Piemonte, a testimonianza della crescente attrattività nazionale dell’evento. L’interesse del pubblico è stato tale che molti espositori hanno terminato le scorte prima della chiusura, registrando un ottimo ritorno in termini di vendite dirette e contatti commerciali. Masterclass andate esaurite già prima dell'evento

Tutte le masterclass hanno registrato il tutto esaurito già nei giorni antecedenti l’evento, con partecipanti entusiasti e coinvolti in un percorso di approfondimento che ha valorizzato territori, vitigni e abbinamenti gastronomici. Il palinsesto si è arricchito inoltre di tre concerti live e due dj set, che hanno accompagnato con ritmo e atmosfera le giornate di degustazione, trasformando il centro storico in veri e propri salotti enogastronomici a cielo aperto. Un format che ha saputo coniugare intrattenimento e cultura del vino, consolidando l’identità di Moncalieri in Vino come evento completo e immersivo. Il connubio col Festival del Verde

Il weekend è stato arricchito da altre iniziative: Verde Svelato - iniziativa diffusa all’interno del Festival del Verde - che domenica 25 maggio ha aperto le porte di giardini e cortili segreti di Moncalieri; e le Nozze d’Argento al Castello, l’appuntamento simbolico che ha celebrato le coppie sposate da 25 anni in una cornice storica di grande fascino e bellezza. Un fine settimana che ha saputo unire cultura, emozioni e bellezza in ogni angolo della città, riunendo sotto lo stesso cielo la comunità locale e i visitatori della provincia.

Durante la fiera enologica, il team di Visit Moncalieri in collaborazione con la Pro Loco ha somministrato un questionario volto a comprendere meglio il profilo del pubblico e i suoi interessi. Una città sempre più attrattiva e accogliente

I dati raccolti restituiscono un'immagine chiara di una città sempre più attrattiva e accogliente, con oltre la metà dei visitatori proveniente da Torino e provincia (56%), e la restante parte composta da moncalieresi. Un dato equilibrato che testimonia la grande capacità del palinsesto eventi della città di saper generare interesse sul proprio territorio di interesse, ma anche di riuscire a superare i confini locali e attrarre un pubblico variegato.

Molto interessante anche la varietà di pubblico in termini di età, con quasi la metà dei partecipanti in età 26-35 (46%) e il restante del campione distribuito in maniera piuttosto equilibrata fra gli altri segmenti di età. Le iniziative enogastronomiche di Moncalieri si attestano nuovamente all’interno di quella tipologia di appuntamenti capace di incuriosire e accendere ogni generazione.

L’esperienza è stata vissuta per la quasi totalità in compagnia di amici e in coppia (87%). Il contesto urbano, con le sue piazze e vie storiche, il Castello e il belvedere, è stato percepito come piacevole, vivibile e adatto a momenti di condivisione, ideale per ospitare eventi culturali e occasioni di intrattenimento. Il centro storico e il Castello svettano

Interrogati su quali siano i punti di interesse e gli eventi che rendono Moncalieri famosa, i partecipanti hanno citato con entusiasmo - oltre al Centro Storico e al suo Castello, entrambi in vetta al podio - anche Gusto Festival e i concerti di Ritmika e Moncalieri Jazz Festival: un tris che racconta bene la ricchezza e la varietà del palinsesto culturale cittadino, capace di sintetizzare al meglio storia, cultura enogastronomica e grande musica.

Le preferenze espresse in termini di interesse per gli eventi vedono in testa, con un netto distacco, le manifestazioni enogastronomiche, seguite da eventi musicali e in terza posizione, più in generale, iniziative culturali e artistiche, a dimostrazione di un’attenzione trasversale del pubblico verso l’offerta complessiva della città.

L’esperienza di visita è stata valutata in modo molto soddisfacente: il 58% ha attribuito il massimo punteggio (5 su 5), seguito da un 39% che ha scelto 4 stelle; l’indice di soddisfazione è confermato anche dalla disponibilità a consigliare Moncalieri ad amici e conoscenti registrata dal 94% delle persone intervistate, a conferma dell’efficacia del passaparola come strumento di promozione spontanea del territorio. Suggerimenti per migliorare ulteriormente

Tra i suggerimenti raccolti, emerge con chiarezza il desiderio di ampliare ulteriormente la manifestazione, con più stand e una proposta gastronomica ancora più variegata: un’indicazione preziosa per le future edizioni, da interpretare come un incitamento verso la crescita e lo sviluppo di iniziative come questa.