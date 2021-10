Anpi Grugliasco, concluso il 17esimo Congresso: "Avanti con i giovani, rinnovamento nella continuità"

"Si è trattato di un Congresso all'insegna del rinnovamento, dell'unità e del rilancio sul piano sociale delle tematiche della Resistenza, perché la memoria non è ricordo del passato ma esercizio quotidiano del presente. L'eredità del solco tracciato dai Partigiani come Antonio Falbo e Armando Valpreda è profonda e la porteremo avanti in modo concreto, appassionato, creativo e partecipato".