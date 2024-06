Moncalieri, imbrattata e vandalizzata la sede dell'Agenzia delle Entrate

No Vax e ''vandalizzatori seriali' di nuovo in azione a Moncalieri. Due notti fa è stata imbrattata con la vernice rossa l'ingresso della sede dell'Agenzia delle Entrate in corso Savona.

"Tirannia del controllo totale"

"E' tirannia del controllo totale", oltre al simbolo tipico dei gruppi No Vax, è stato dipinto sulla porta a vetri e sui muri a lato dell'ingresso. Alcune settimane fa, si era già registrato un episodio simile, con di mira l'Istituto Superiore Pininfarina: possibile che gli autori siano gli stessi.

Episodio simile al Pininfarina

Di sicuro, il gesto ha creato indignazione e rabbia, con le forze dell'ordine che stanno lavorando (anche attraverso la visione delle immagini delle telecamere di zona) per provare a risalire all'identità di questi vandali. Possibile anche che si tratti di qualche baby gang, che non trova di meglio da fare che imbrattare e rovinare le cose altrui.