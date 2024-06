L'Università chiede di liberare Palazzo Nuovo ma dice no al boicottaggio: gli studenti bloccano anche Fisica

L'occupazione delle Università continua, anzi, aumenta di intensità e chiude l'accesso di Fisica. Ieri si è svolto il Senato Accademico straordinario dove i rappresentanti di Unito hanno discusso le mozioni proposte da Intifada Studentesca, il movimento di studenti che ha occupato Palazzo Nuovo, Fisica e il Politecnico. In un punto approvato a maggioranza il Senato ha ufficialmente chiesto di liberare i locali occupati di Palazzo Nuovo, per permettere a tutta la comunità studentesca e universitaria la riappropriazione di aule e uffici, mentre è stata bocciata la mozione degli studenti. Ad essere approvato è stato un nuovo testo scritto dai senatori, che riprende la loro proposta in merito alla richiesta di maggiore trasparenza e controllo sugli accordi siglati dall'Università con altri atenei - intendendo soprattutto quelli israeliani - e con le aziende - avendo in testa ovviamente l'industria bellica o a rischio dual use.