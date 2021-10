Gli studenti occupano l'Istituto Superiore Copernico-Luxemburg

E' iniziato l'autunno delle proteste nelle scuole torinesi. Da questa mattina all'Istituto Superiore Copernico-Luxemburg gli studenti, invece di entrare nelle aule, hanno occupato il cortile in via Caio Plinio e si sono riuniti in assemblea, per protestare contro la situazione all'interno dell'istituto.

Gli alunni denunciano il fatto che i termosifoni siano ancora spenti e l'assenza di momenti di socialità. E' stato anche srotolato uno striscione con su scritto: "Da Roma a Torino occupiamo tutto".