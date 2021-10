Jacopo di Cera a Paratissima: lo sguardo di un pendolare sulla tratta Milano-Roma

Nel suo ultimo progetto, "MiRo. Milano-Roma" , Di Cera cerca di sanare lo scollamento con l'aspetto più immaginifico del viaggio e far rivivere l’emozione della prima volta anche a chi quella tratta in treno l’ha compiuta talmente spesso che tutto ciò che gli sta attorno perde importanza, come un cavallo con i paraocchi.

In venti opere realizzate secondo uno stile "fotomateristico", sono raccontati dieci anni in cui Jacopo Di Cera ha preso lo stesso treno che congiunge Milano a Roma e ritorno. Si è seduto nello stesso posto e ha guardato dal medesimo finestrino i campi ricoperti di fiori primaverili e poi celati dalla nebbia invernale, la natura che mutava il paesaggio, le case stabilmente ancorate al terreno che scorreva via, le luci che davano vita a nuove ombre ma che non stravolgevano il rassicurante alternarsi delle stagioni. Con metodo scientifico Di Cera ha registrato ciò che gli si mostrava attorno: il paesaggio antropizzato, la natura che seguiva il suo corso, cogliendo le variabili mutevoli e riconoscendo quello che rimaneva saldo alla trama paesaggistica.