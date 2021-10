Sei consiglieri “promossi” assessori, il Consiglio comunale cambia: ecco come sarà composta la Sala Rossa

Cambia ancora la composizione virtuale della Sala Rossa. Ancor prima dell’ufficializzazione del nuovo Consiglio comunale, la “promozione” di sei consiglieri ad assessori nella Giunta del neo sindaco Lo Russo, consente a sei “primi esclusi” di entrare a Palazzo Civico.



Pd, Borasi e Saluzzo in Consiglio comunale

Con Chiara Foglietta assessora alla Transizione ecologica e digitale, Innovazione, Mobilità e Trasporti e Gianna Pentenero al Lavoro, Attività Produttive, Polizia Municipale e Area Metropolitana, entrano in Consiglio comunale Anna Maria Borasi (808 voti) e Alberto Claudio Saluzzo (796).

Moderati, Salerno in Giunta e Garione in Sala Rossa

Discorso analogo per quanto riguarda i Moderati, che saranno rappresentati in Sala Rossa da Ivana Garione: con 681 preferenze, la consigliera rimpiazzerà Carlotta Salerno, a cui il sindaco Stefano Lo Russo ha voluto affidare le deleghe all’Istruzione, ai Giovani e alle Periferie.

Sinistra Ecologista, “esce” Rosatelli ed “entra” Diena

Capitolo Sinistra Ecologista: la “promozione” di Jacopo Rosatelli come assessore alle Politiche sociali, Salute, Casa, Diritti, significa l’ingresso in Consiglio comunale di Sara Diena: la giovane consigliera comunale, in grado di ottenere 591 voti, rappresenterà Sinistra Ecologista insieme ad Alice Ravinale.

Le liste civiche di centrosinistra, cosa cambia

Per quanto riguarda le due liste civiche di centrosinistra in appoggio a Lo Russo, le 1.049 preferenze ottenute da Tiziana Ciampolini le valgono il posto in Consiglio comunale in sostituzione del “campione di preferenze” e ora assessore alla Cura della Città, Protezione civile, Servizi civici e decentramento Francesco Tresso. Nella Lista Civica di Lo Russo, invece, festeggia il lieto fine Elena Apollonio (già superata da Silvio Viale nel conteggio ufficiale), ora ufficialmente in Consiglio comunale al posto di Paolo Chiavarino.

Come sarà composto il Consiglio comunale

Al netto di rinunce, aspettando la cerimonia di convalida in programma mercoledì, il Consiglio comunale sarà così composto:- Pd (17 seggi): Ludovica Cioria, Nadia Conticelli, Vincenzo Camarda, Pietro Tuttolomondo, Maria Grazia Grippo, Francesca Patriarca, Luca Pidello, Amalia Santangeli, Abdullahi Ahmed Abdullahi, Tony Ledda, Angelo Catanzaro, Simone Tosto, Caterina Greco, Pierino Crema, Anna Maria Borasi e Alberto Claudio Saluzzo.- Lista civica Lo Russo sindaco (2 seggi): Silvio Viale ed Elena Apollonio.- Sinistra Ecologista (2 seggi): Alice Ravinale e Sara Diena.- Moderati (2 seggi): Simone Fissolo e Ivana Garione- Torino Domani (1 seggio): Tiziana Ciampolni- Torino Bellissima (5 seggi): Paolo Damilano, Silvia Damilano, Pino Iannò, Pierlucio Firrao e Pietro Abruzzese.- Lega (3 seggi): Elena Maccanti, Fabrizio Ricca e Giuseppe Catizone.- Fratelli d’Italia (3 seggi): Enzo Liardo, Paola Ambrogio e Giovanni Crosetto.- M5s (3 seggi): Valentina Sganga, Andrea Russi e Dorotea Castiglione- Forza Italia (2 seggi): Andrea Tronzano e Domenico Garcea.

Appendino incontra Raggi

Intanto, la sindaca uscente Chiara Appendino ha incontrato l'ormai ex prima cittadina di Roma Virginia Raggi: "Oggi una piacevolissima visita a Torino: credo che con Virginia Raggi sia stato il primo pranzo senza guardare l'orologio". "Abbiamo parlato a lungo delle nostre esperienze e di quanto amministrare una Città sia, in ogni caso, tra i più grandi onori che si possano vivere" ha affermato Appendino.