"Difendiamo il Suk dalla Regione": domenica di protesta in via Carcano

Ambulanti, clienti ed istituzioni si uniscono per difendere il Suk. L'appuntamento è fissato per domenica 21 dicembre, dalle 10 alle 13 in via Carcano 14A. Una manifestazione nata dopo la nuova convenzione per il mercato del Libero Scambio tra la Città di Torino e la Regione Piemonte: quest'ultima, per mano dell'assessore alle Politiche Sociali Maurizio Marrone, ha fissato dei paletti molto rigidi per la vendita di prodotti.

Le regole

Condizioni che il Grattacielo ha definito "non trattabili". Tra le regole che il Comune dovrà fare rispettare ad esempio c'è il fatto che i venditori dovranno fornire traccia di dove arriva la merce in esposizione sui teloni stesi a terra, per evitare che il suk diventi smercio di roba rubata, illegale o nuova.

Gli ambulanti potranno poi essere solo persone seguite dai Servizi Sociali di Palazzo Civico, per certificare che si tratti realmente di soggetti in difficoltà economica. Richiesti poi più controlli dalla Polizia Municipale. Tradotto il Barattolo resta, ma fine dei paletti "informali" avuti sinora.

Domenica di protesta

Le giornate di vendita saranno poi un massimo di quaranta all'anno. Tutte regole troppo rigide per i venditori, che già lunedì scorso avevano dato il via ad una protesta davanti a Palazzo Lascaris. A schierarsi accanto agli ambulanti il Partito Democratico, per voce della capogruppo regionale Gianna Pentenero e della collega Nadia Conticelli, che domenica saranno alla manifestazione.

"Le misure restrittive annunciate, - spiegano le dem - non trovano alcuna giustificazione reale. Non rispondono a esigenze di ordine pubblico né a criteri di concorrenza commerciale e rischiano invece di colpire una pratica virtuosa e consolidata, che non crea problemi e genera valore per la comunità".