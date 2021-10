Augusto Montaruli, nuovo presidente della sezione Anpi Nicola Grosa

Augusto Montaruli è il nuovo presidente della sezione Anpi “Nicola Grosa” della Circoscrizione 8. Eletto domenica 24 ottobre, succede allo storico Raffaele Scassellati, presidente per più mandati

Classe 1954, Montaruli è stato per dieci anni consigliere della 8, per sette anni con il Partito Democratico e per tre con il movimento Articolo 1. Da anni volontario per l’Anpi, ora guarda al futuro della sezione con la speranza di coinvolgere di più i giovani.

“A me piacerebbe molto, me lo pongo come obiettivo, che a succedermi possa essere una o un trentenne - scrive nella lettera di presentazione -Credo che dobbiamo fare in modo che i giovani dei nostri quartieri, delle nostre scuole diventino protagonisti. Devono passare dall’ascoltare le storie al raccontarle; dal ricevere un’idea al proporla. Questo deve essere l’obiettivo prioritario del mio mandato. La partecipazione”.

Tra i progetti in continuità con la gestione precedente, l’intenzione di creare una rete di amici dell’Anpi con scuole, associazioni ma anche commercianti.

E poi c’è un piccolo sogno nel cassetto: “Con Adramet Barry, che ha vissuto tanti anni qui a Torino coordinando anche il centro di accoglienza migranti di Cavoretto, ci piacerebbe aprire una sezione Anpi in Guinea, dove oggi vive Barry. Sarebbe ovviamente un gesto simbolico, ma l’Anpi rappresenta una serie di valori di solidarietà che hanno un respiro internazionale. E’ il nostro sogno”.