Gli industriali lanciano la sfida a Lo Russo: "La svolta a Torino è inevitabile, mai così tante risorse"

E tra le ricette, Gay sottolinea: " Il partenariato pubblico-privato, per fare sì che le aziende crescano, con le piccole che diventano medie e le medie grandi. È un messaggio importante per la nuova giunta ".

"La svolta? Mi pare inevitabile"

Una svolta per Torino? "Più che altro perché abbiamo davanti strumenti irripetibili - dice Gay -. Non vedo come non si potrà arrivare a una svolta, tra Pnrr e risorse legate allarea di Crisi complessa. A tutto questo si aggiungerà anche l'applicazione delle nuove motivazioni della giunta del sindaco Lo Russo".