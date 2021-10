Barbaro (Associazione Marco Pannella): "I diritti sono di tutti e l'amore va difeso"

Sulla proposta avanzata di istituzione del Museo d'Italia sull'omosessualità a Torino, si esprime così il coordinatore dell'Associazione Marco Pannella di Torino, nonché membro della segreteria del Partito Radicale, Mario Barbaro: "I diritti sono di tutti e l'amore va difeso in tutte le sue forme senza dogmi di sorta".

"Siamo costantemente impegnati affinché visioni dogmatiche e integraliste non si impongano in quanto riteniamo essere incompatibili con società aperte e democratiche. Nel merito ritengo che si tratterebbe di una iniziativa culturale e di un riconoscimento verso il movimento di liberazione omosessuale che ha anche caratterizzato la storia della Città. Movimento che ha dovuto lottare per vedersi riconosciuti diritti che tutt'oggi non sono ancora del tutto garantiti", ha concluso Barbaro.