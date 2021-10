Rinuncia all'appello per uno sconto di pena: 16 anni all'uomo che uccise il padre della fidanzata

Sedici anni di galera per avere ucciso, nel gennaio del 2019 a San Giorgio Canavese, il padre della fidanzata. È la pena comminata dalla Corte d'Assiste di Torino ai danni di un 27enne, Giuseppe Laforé, che a colpi di pistola tolse la vita a Lauren Radici, 44 anni, con cui aveva forti dissidi.

In primo grado la condanna del tribunale di Ivrea era stata a 18 anni. Il giovane, però, ha rinunciato all'appello per ottenere uno sconto di pena. Durante la sua permanenza in carcere, Laforé ha preso un diploma e ha lavorato, destinando il suo stipendio all'indennizzo della parte civile.