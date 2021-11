Base trucco: come scegliere e perché è indispensabile?

Tutte le donne cercano di migliorare il proprio aspetto con l'aiuto di cosmetici decorativi. Anche il fondotinta migliore e più costoso non è facile da applicare uniformemente sulla pelle con desquamazione, infiammazione e varie irregolarità. C'è un altro problema: durante il giorno, a causa del caldo, del ritmo intenso della vita, il trucco, riuscito e fresco al mattino, "galleggia". La lucentezza grassa irrompe, fondotinta e cipria non sono più così uniformi e il risultato non soddisfa.

I truccatori professionisti utilizzano da tempo la base, in modo che i cosmetici si distribuiscono più uniformemente e il trucco sia più persistente. A poco a poco, sono migrati dai saloni di bellezza nel beauty case delle donne di diverse età, che apprezzano questi meravigliosi prodotti.

Cos'è una base e perché è necessaria

Il primer, noto anche come base per il trucco, è progettato per uniformare la pelle del viso, mascherare le imperfezioni e fissare il trucco applicato. I componenti essenziali sono siliconi e pigmenti. I primi uniformano il sollievo, i secondi il tono della pelle. Molti prodotti contengono anche ingredienti per la cura, come idratanti o nutrienti. SPF viene spesso aggiunto per proteggere la pelle dai raggi UV.

I produttori producono basi speciali anche per palpebre, labbra e persino sopracciglia e ciglia. Ognuno di questi prodotti ha i suoi obiettivi, quindi la composizione è diversa.

La base palpebrale risolve 2 problemi: fissa l'ombretto, impedendo di accumularsi nelle pieghe e rende il colore più uniforme e saturo.

La base per labbra riempie le irregolarità. Le labbra diventano immediatamente ben curate, il rossetto si adatta bene. Nel periodo invernale di vento e freddo è l'unico modo per usare un rossetto brillante e avere un aspetto ordinato. Con l'aiuto della base, si può sfumare il contorno delle labbra e dare la forma desiderata con la matita.

La base per sopracciglia ne fissa la forma. Il mascara si applica più uniformemente, dura meglio e dona un volume molto più evidente se si usa la base per ciglia.

Questi prodotti per diverse aree del viso non sono un capriccio dei produttori.

Conoscere i tipi di basi

Differiscono nella consistenza, che determina le proprietà e le caratteristiche di utilizzo per i diversi tipi di pelle.

Le basi in gel sono le più leggere, spesso prive di pigmento. Sono consigliati per le donne con pelle grassa, in quanto non ostruiscono i pori e riducono il rischio di lucentezza oleosa.

I fluidi sono un po' più densi, ma comunque molto leggeri. Sono consigliati per la pelle con imperfezioni minime che non necessita di mascherature particolarmente attive. Le base cremose sono ancora più dense, contengono polvere e più pigmento, quindi mascherano e opacizzano meglio.

Quelli minerali densi sono disponibili in confezioni compatte. Grazie alla consistenza, mascherano bene anche i cambiamenti pronunciati sul viso, inoltre forniscono una finitura opaca densa, eliminando la lucentezza oleosa.

Le basi per palpebre e labbra sono spesso disponibili in stick e matite.

Quando si sceglie, la logica è semplice: più evidenti sono i difetti sul viso, più denso deve essere il cosmetico. Se la pelle è in buone condizioni, bisogna scegliere la consistenza leggera per evitare di ostruire i pori. Inoltre, le basi dense sono molto più difficili da applicare e si rimuovono con l'aiuto di cosmetici speciali.

Quella cremosa e minerale è spesso utilizzata per il trucco serale o per i servizi fotografici, mentre i fluidi sono più adatti per il giorno. C'è anche una stagionalità: nel caldo sono preferibili i prodotti leggeri e in inverno quelli den

Come scegliere il colore giusto

Questo tipo di cosmetico dovrebbe essere selezionato in base al colore della pelle: ci sono chiari e scuri, con sfumature gialle o rosa. La gamma di solito non è ampia come quella del fondotinta, poiché il compito non è il trucco, ma solo la preparazione.

Ci sono anche basi colorate in vendita. Si tratta di primer speciali che consentono di affrontare efficacemente le imperfezioni della pelle dove quelle ordinarie non danno il risultato desiderato.

La base bianca illumina, cioè rinfresca la pelle, nasconde bene le macchie dell'età.

Il blu combatte con successo la pigmentazione e le lentiggini, "rinfresca" il viso. Il viola attenua il giallo eccessivo e l'abbronzatura troppo scura. Il verde è il miglior rimedio per arrossamenti, infiammazioni, vene varicose. Il giallo copre perfettamente le occhiaie sotto gli occhi e i lividi dopo la mesoterapia o altre iniezioni. Il rosa è una salvezza per la pelle stanca con una sfumatura grigiastra, copre bene i cerchi sotto gli occhi.

Il colore intenso, a contatto con la pelle, acquisisce la tonalità naturale desiderata.

Certo, non sono state inventate proprio così, quasi tutte svolgono un ruolo molto importante per la pelle del viso: nutrono e idratano.