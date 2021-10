E tu di che team sei? Online il nuovo sito Galup

Il mese di ottobre è ormai alle sue ultime battute come da tradizione, con l’arrivo delle prime giornate fredde, il mood si trasforma lentamente verso il Natale. È troppo presto direte voi. Ma per chi deve preoccuparsi di far arrivare nelle nostre case il dolce natalizio per eccellenza, questo è periodo di grande lavoro e intensa produzione.

Ed è esattamente questo il clima che si respira nei laboratori Galup di Pinerolo. E non solo per sfornare e confezionare deliziosi panettoni che hanno fatto la storia della pasticceria italiana, ma anche per far conoscere sempre più, e sempre meglio, l’immenso mondo di proposte che l’azienda piemontese propone ai clienti da quasi 100 anni.

Un nuovo sito, dunque, visitabile all’indirizzo www.galup.it, per aiutare i consumatori a compiere, in modo sempre più intuitivo e comodo le proprie scelte, per accompagnare ogni visitatore in un vero e proprio viaggio tra gusti, ingredienti, incarti unici e un pizzico di storia, per sapere come quello che è stato fatto ieri ha portato all’oggi.

“Team Panettone, Pandoro o cioccolato”? Questa la prima domanda, per individuare subito e in modo immediato quale sia la referenza che si vuole scoprire, e una volta aperta la porta, semplicemente cliccando sull’icona, si apre un panorama di idee, nuove confezioni e colori che guidano il visitatore in una scelta minuziosa e dettagliata.

“Trova il tuo preferito, parti dagli ingredienti” è la sezione che consente, al consumatore sempre consapevole, che ha compreso come scegliere e che ha imparato soprattutto in questi ultimi mesi, a navigare siti e-commerce che concedono la possibilità di un acquisto fatto con calma, la possibilità di scegliere i propri ingredienti da cui partire. Ed anche questo minitour spalanca le finestre sul mondo di meravigliose golosità del brand pinerolese.

Un web site che consente anche di scoprire importanti passaggi della vita quotidiana dell’azienda, di confrontarsi con altri consumatori che hanno recensito il servizio di consegna o la qualità del prodotto, si possono scoprire le collezioni Galup e le referenze della sezione “piaceri quotidiani”, sognare scorrendo le immagini e descrizioni delle “Galuperie” o delle ricette.