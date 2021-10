Ufficio scolastico regionale e Ordine degli Ingegneri: a Torino cresce la cultura scientifica e tecnologica per studenti (e insegnanti)

L’ Ambito Territoriale di Torino dell’USR per il Piemonte e l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino hanno rinnovato l’accordo quadro di cooperazione per realizzare, sino al 2024, iniziative comuni finalizzate ad accrescere il livello professionale di studenti, docenti e professionisti.

La collaborazione intende proseguire a individuare, attuare e promuovere, sul territorio, la cultura scientifica e tecnologica attraverso corsi, seminari, visite tecniche organizzati dalle due realtà, nonché convegni, conferenze, dibattiti e incontri, anche in sinergia con altre istituzioni locali e nazionali.

Sulla base dei rispettivi patrimoni conoscitivi, l’A.T. di Torino attiverà e promuoverà i percorsi formativi, organizzati con/e dall’Ordine, rivolti agli studenti e al personale della scuola anche con la collaborazione delle istituzioni scolastiche di riferimento; farà da punto di riferimento nel coordinamento delle iniziative con le istituzioni scolastiche; acquisirà la disponibilità di aule e/o laboratori, presso le istituzioni scolastiche che saranno coinvolte, per l’erogazione di attività formative.

a partecipare ai tavoli di consultazione sui temi della sicurezza; a selezionare e individuare i professionisti con le conoscenze, le competenze e le abilità didattiche per il trasferimento delle stesse; a supportare l’attivazione di stage e attività nei percorsi per le competenze trasversali e orientamento. Inoltre, l’Ordine torinese si proporrà come punto di riferimento nel coordinamento delle iniziative con gli altri Ordini provinciali.