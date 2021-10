Il Festival Internazionale dell'Economia sarà a Torino

Il Festival Internazionale dell'Economia parte da Torino . Gli editori Laterza, Tito Boeri e Innocenzo Cipolletta hanno accolto l'invito della Regione e della Città che si sono candidati ad ospitare l'evento. La kermesse, in programma dal 2 al 5 giugno , avrà come tema "Merito, diversità e giustizia sociale".

"Il Festival dell’Economia - continua il primo cittadino -porterà in città dibattiti ed eventi pubblici sui profondi cambiamenti nel mondo economico mondiale. Le sfide sono numerose e ambiziose, Torino diventa sempre più un grande spazio comune dove si dibatte sul futuro".

Cirio: "Coinvolgeremo tutto il Piemonte"

A fargli eco il Presidente della Regione Alberto Cirio, che commenta: “Il Piemonte e Torino sono centrali per il sistema economico dell’Italia e ora lo saranno anche per il dibattito di cui, da sempre, il Festival è palcoscenico autorevole e prestigioso. Ne sarà protagonista la nostra splendida Torino e con lei tutto il territorio, perché faremo in modo di coinvolgere l’intero Piemonte in questa nuova importante avventura".