Dal 2 al 4 novembre Torino ricorda i defunti e i caduti di tutte le guerre

Per ricordare i Defunti e i Caduti di tutte le guerre la Città di Torino ha predisposto un programma di eventi per i prossimi giorni.

Martedì 2 novembre

Al Cimitero Monumentale piazzale Tancredi Falletti di Barolo alle ore 9.15 si terrà la commemorazione dei Defunti e la cerimonia in ricordo dei Caduti.

Nonostante l’atto vandalico compiuto nell’agosto scorso contro il monumento ai Caduti di Nassiriya, la Città di Torino intende ricordare gli italiani che morirono tragicamente sul suolo iracheno il 12 novembre 2003.

Infatti, nella mattina del 2 novembre, in corso IV Novembre di fronte all’ex Ospedale militare Alessandro Riberi, verranno collocati un addobbo floreale sul basamento in pietra del monumento e una corona di alloro davanti alla lastra con le epigrafi. Il monumento ai Caduti di Caduti di Nassiriya, opera dell’artista Osvaldo Moi ex sottoufficiale pilota di elicotteri dell'Esercito italiano, è attualmente in restauro e verrà collocato nel medesimo luogo.

Mercoledì 3 novembre

Presso il colle della Maddalena al parco della Rimembranza alle ore 10 si svolgerà la Commemorazione dei Caduti Torinesi di tutte le guerre.

Giovedì 4 novembre

In piazza Castello alle ore 10 si terrà la cerimonia dell’Alzabandiera.

Alle 11 al Tempio della Gran Madre di Dio sarà officiata la Messa e verrà deposta una corona di alloro al Sacrario.

In Piazza Castello alle ore 18 si terrà la cerimonia di Ammaina Bandiera.