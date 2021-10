Sabato Torino in piazza contro lo stop al Ddl Zan: "Ci avete sulla coscienza"

Torino scende in piazza contro la stop al Ddl Zan. Domani pomeriggio alle 16, in piazza Carignano, il Coordinamento Torino Pride ha promosso una mobilitazione dopo la bocciatura al Senato del disegno di legge contro l'omotransfobia. Tra le novità più importanti introdotte dalla norma l'equiparazione, all'articolo 604 bis del codice penale, dell'omofobia al razzismo.

"Ci avete sulla coscienza - spiega il Torino Pride - Risponderemo ancora una volta alle scene vergognose e indegne che ci è toccato osservare in Senato con i nostri corpi, le nostre storie e il nostro orgoglio. Lasciamo a voi i voti segreti, le mediazioni fatte sulle nostre ferite e gli applausi a favore di odio, violenza e discriminazioni".

"Noi torniamo in piazza - continua il Coordinamento - insieme a tutta la cittadinanza che ha chiesto per mesi di non fare alcun passo indietro sulla legge contro l'omo-lesbo-bi-transfobia, la misoginia e l'abilismo e che avete tradito. Continueremo a lottare e a occuparci giorno per giorno di tutte quelle persone di cui la politica non è all’altezza di occuparsi. Continueremo a occuparci dei dati gravi e allarmanti sulle violenze e le discriminazioni nei confronti delle persone della comunità LGBTQIA+ degli ultimi mesi, che non spariscono dietro a un voto segreto e hanno cause e responsabilità politiche sempre più evidenti".

L'appuntamento è fissato per il 30 ottobre alle 16 in piazza Carignano. "Facciamo rumore: porta con te fischietti, pentole e oggetti per farti sentire", conclude il Torino Pride.