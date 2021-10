Embraco, quattro anni dopo (e a tre mesi dalla fine) l'urlo di disperazione dei lavoratori

Quattro anni dopo, a meno di tre mesi dalla fine. La vicenda Embraco torna in piazza. A dire la verità non se n'è mai andata: la Tenda del lavoro infatti è sempre rimasta di fronte alla Regione. Oggi, circa 50 operai si sono dati appuntamento sotto la Prefettura, per chiedere una speranza, ma anche per non fare spegnere i riflettori su una vertenza simbolo dello stato di salute dell'industria torinese. E non solo.

USARE I 9 MILIONI DEL FONDO WHIRLPOOL

"Ci sono ancora 9 milioni nel fondo lasciato da Whirlpool per reindustrializzare e c'è l'impegno preso dal ministro Giorgetti a sostenere altre iniziative e trovare un nuovo privato che investa. Non possiamo credere che non ci sia nemmeno in dossier sul tavolo del Mise. Non abbiamo precedenza su Napoli e altre vertenze, ma così come gli altri meritiamo di essere tenuti in considerazione", dice Ugo Bolognesi, Fiom Cgil.

"Ci sono ancora risorse lasciate da Whirlpool - aggiunge Arcangelo Montemarano, Fim CISL - e non devono andare sprecate. Almeno finiscano nelle tasche dei lavoratori. Sono passati quattro anni e quattro governi e tutti hanno fatto gli stessi errori: hanno fatto promesse che hanno poi mancato". "Speriamo ora con la nuova giunta e con Lo Russo che qualcosa possa succedere".

LE PROMESSE DI LO RUSSO E DAMILANO

"Lo Russo e Damilano hanno firmato un impegno, in campagna elettorale prima del ballottaggio, promettendo di sostenere i lavoratori. Ci aspettiamo che il primo cittadino sia al nostro fianco, sempre", aggiunge Bolognesi.

"Stiamo ancora richiedendo un incontro con il ministro Giorgetti - dice Vito Benevento, Uilm - dopo che il Mise ha deciso che il progetto Italcomp non era fattibile. E poi non va disperso ciò che resta del fondo Escrow, che non torni nelle casse di Whirlpool o venga destinato altrove. Il Governo deve dirimere anche questo aspetto. Ma dai politici non mi aspetto più nulla: in 4 anni sono passati tutti, da centrodestra a centrosinistra, fino ai Cinque Stelle. Le multinazionali fanno sempre il bello e il cattivo tempo, mentre manca un'idea di politica industriale".

"Attendiamo che ci dicano qualcosa. Si è appena scoperto che ci sono nuovi fondi per il reddito di cittadinanza, in Finanziaria. Non si capisce perché non ci siano fondi per situazioni di questo genere con le multinazionali. Per esempio per Italcomp. Non c'è proprio la volontà di fare ripartire questo Paese: le crisi aziendali sono ovunque. E poi ci chiediamo perché c'è un astensione dilagante. La gente non crede più a una politica che non sa come garantire un futuro industriale al Paese".

"FAMIGLIE ARRABBIATE E DA AIUTARE"